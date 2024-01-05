الولايات المتحدة تدعو كوريا الشمالية لوقف أفعالها والعودة إلى الدبلوماسية

دعت الولايات المتحدة يوم الجمعة كوريا الشمالية إلى "وقف أفعالها المزعزعة للاستقرار" والعودة إلى الدبلوماسية، بعدما أطلقت بيونغ يانغ قذائف مدفعية قبالة ساحلها الغربي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: "ندعو جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية إلى الامتناع عن مزيد من الأفعال الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار والعودة إلى الدبلوماسية".

وأضاف ماثيو ميلر: "نشجع جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية على وجه الخصوص على المشاركة في مناقشات موضوعية حول تحديد سبل إدارة المخاطر العسكرية وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، كما سبق أن أوضحنا، إن الولايات المتحدة لا تحمل أي نوايا عدائية تجاه جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية".

وقال الجيش الكوري الشمالي إنه أجرى مناورة بحرية بالذخيرة الحية "كإجراء طبيعي مضاد" ضد التهديدات الكورية الجنوبية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وأطلقت كوريا الشمالية صباح يوم الجمعة 200 قذيفة مدفعية قبالة ساحلها الغربي، فيما أهابت كوريا الجنوبية بسكان جزيرة يون بيونغ إخلاءها.

كما شجبت كوريا الشمالية بشدة سلسلة التدريبات العسكرية التي أجرتها كوريا الجنوبية منذ بدء العام الجديد، محذرة من أن احتمال الصدام بين الجانبين سيكون الأعلى هذا العام.

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المصدر: RT + أ ف ب