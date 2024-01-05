مجلس قرية بوشكين بإقليم ترانسكارباتيا غرب أوكرانيا يرفض تفكيك نصب تذكاري لجندي سوفيتي

قرر مجلس قرية بوشكين بإقليم ترانسكارباتيا غرب أوكرانيا في اجتماع عام بعدم تفكيك نصب تذكاري لجندي سوفيتي، بعد طلب من السلطات الأوكرانية.

وفي اجتماع عام لمجلس قرية بوشكين بإقليم ترانسكارباتيا، تم اتخاذ قرار بالإجماع لصالح عدم تفكيك النصب التذكاري.

ونشرت قناة "التليغرام" الخاصة بالقرية صورة لرد السلطات المحلية على طلب هدم النصب التذكاري. وجاء في الوثيقة التي وقعها رئيس مجلس القرية: "مع الأخذ في الاعتبار الرأي العام الثابت لسكان قرية بوشكين، لن يتم تفكيك النصب التذكاري".

وفي وقت سابق، أفاد موقع "Zaxid.Net" بأن سلطات مقاطعة لفوف غرب أوكرانيا أقالت رئيس قرية سميكوف فيتالي ليفسكي، عقب منعه هدم نصب تذكاري يعود لجندي سوفيتي منتصف شهر ديسمبر الجاري.

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المصدر: تاس