وقف رئيس قرية سميكوف في مقاطعة لوفوف غرب أوكرانيا فيتالي ليفسكي في وجه الشرطة الذين أرادوا تفكيك نصب تذكاري يعود لجندي سوفيتي، وحال دون تحقيق ذلك.

وقال مستشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لفوف أوليغ راديك، إن سلطات لفوف أرادت تفكيك النصب وإرالته، إلا أن ليفسكي وقف دفاعا عنه حيث تسلقه وبدأ بالبكاء والصراخ ولم يسمح بتفكيكه".

وأشار راديك بأن تصرف رئيس القرية ليفسكي حال دون تمكن السلطات والشرطة من تفكيك النصب.

ومن جانبه قال ليفسكي في مقطع فيديو نشره عبر "فيسبوك" إن المعدات الحكومية قدمت لتفكيك النصب وإزالته لتدمير الذاكرة البشرية، ذكرى كل من ضحوا بحياتهم لحماية أرضهم ووطنهم وأطفالهم خلال الحرب ضد النازية والفاشية "الحرب الوطنية العظمى".

وبدأ تفكيك المعالم الأثرية المتعلقة بالتاريخ السوفيتي، وكذلك إعادة تسمية الشوارع والمدن في أوكرانيا في عام 2015، ثم تبنت سلطات كييف قانونا بشأن "إلغاء الاتحاد".

وفي الآونة الأخيرة، بدأت الحكومة الأوكرانية في القتال ليس فقط مع التاريخ السوفيتي، ولكن مع كل ما يتعلق بروسيا.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن السلطات في كييف اتبعت لسنوات عديدة مسارا من التطرف العدواني والاستيعاب القسري.

المصدر: نوفوستي