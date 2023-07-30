أعلن وزير الثقافة وسياسة الإعلام في أوكرانيا ألكسندر تكاتشينكو، عن الشروع بإزالة شعار اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية من نصب "الوطن الأم" في كييف.

وقال يوري سافتشوك، المدير العام للمتحف الوطني لتاريخ أوكرانيا في الحرب العالمية الثانية، إن النصب التذكاري "الوطن الأم" في كييف سيُعاد تسميته "أوكرانيا الأم".

وأضاف في مقابلة مع الإذاعة الأوكرانية: "لقد عقدنا اجتماعا للمجلس الأكاديمي لمتحفنا، وتم اتخاذ قرارات مهمة فيه. كان أحدها إعادة تسمية نصب الوطن الأم إلى نصب أوكرانيا الأم".

وأعرب سافتشوك عن أمله في أن توافق وزارة الثقافة على قرار المجلس الأكاديمي عشية عيد استقلال أوكرانيا في 24 أغسطس.

وذكر وزير الثقافة الأوكراني في يوليو من العام الماضي، أن السكان تحدثوا لصالح التخلي عن شعار اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية على درع "الوطن الأم". وبحسب نتائج استطلاع إلكتروني أجري في تطبيق "ديا"، فقد أيد هذا القرار 85 في المائة ممن صوتوا.

وبدأ تفكيك المعالم الأثرية المتعلقة بالتاريخ السوفيتي، وكذلك إعادة تسمية الشوارع والمدن في أوكرانيا في عام 2015، ثم تبنت سلطات كييف قانونا بشأن "إلغاء الاتحاد".

وفي الآونة الأخيرة، بدأت الحكومة الأوكرانية في القتال ليس فقط مع التاريخ السوفيتي، ولكن مع كل ما يتعلق بروسيا.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن السلطات في كييف اتبعت لسنوات عديدة مسارا من التطرف العدواني والاستيعاب القسري.

المصدر: RT