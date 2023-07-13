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سلطات كييف تسمح باستبدال الشعار السوفيتي على نصب "الوطن الأم"

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سلطات كييف تسمح باستبدال الشعار السوفيتي على نصب
Sputnik
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سمحت سلطات أوكرانيا باستبدال الشعار السوفيتي بشعار أوكرانيا الحديث على شكل رمح ثلاثي الأسنان على تمثال الوطن الأم في كييف الذي يعتبر أعلى تمثال في أوروبا.

وجاء هذا القرار رغم المخاوف والتحذيرات من أن هذا العمل قد يصيب ثبات النصب التذكاري بالخلل.

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وقالت وزارة تنمية البنية التحتية الأوكرانية، إن "القرار جاء في إطار نزع الطابع الشيوعي عن النصب المذكور.  اليوم ، 13 يوليو، أصدرت الهيئة الحكومية للهندسة المعمارية في أوكرانيا تصريحا لإصلاح درع نصب الوطن الأم في كييف.

وخلال ذلك سيتم استبدال الشعار السوفيتي بشعار أوكرانيا على شكل رمح ثلاثي الأسنان. ومن المتوقع أن يبدأ العمل هناك في المستقبل القريب".

واليوم الخميس، قال وزير الثقافة في أوكرانيا ألكسندر تكاتشينكو، إن عملية تغيير النصب التذكاري يجب أن تكتمل بحلول 24 أغسطس، عندما الاحتفال بعيد استقلال أوكرانيا. ووفقا له ستبلغ التكلفة الإجمالية للعمل 28 مليون هريفنيا (765 ألف دولار).

ويقع تمثال "الوطن الأم" الضخم على الضفة اليمنى لنهر دنيبر. تم افتتاحه في احتفالات يوم النصر عام 1981. ويعتبر هذا النصب- الأعلى في أوروبا - يصل ارتفاعه مع قاعدة التمثال إلى 102 م، وهو عبارة عن تمثال لامرأة تمسك سيفا في يد ودرع مع شعار الاتحاد السوفيتي في يدها الأخرى. وعمل في تنفيذ المشروع النحات السوفيتي يفغيني فوشيتش.

المصدر: تاس

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