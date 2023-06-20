أفادت قناة "إنهاء الاستعمار. أوكرانيا" على تيلغرام بأنه تم تفكيك تمثال نصفي لرائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين في كييف، ونشرت صورة لم يبق فيها سوى قاعدة التمثال من النصب التذكاري.

ويقع التمثال النصفي في باحة مركز الإبداع التقني والتوجيه المهني لشباب المدارس في منطقة دارنيتسا بعاصمة أوكرانيا. وتم نحته من الغرانيت وتركيبه في أواخر الستينيات. ومن المعروف، أن غاغارين زار كييف في 23 أبريل 1966.

ومنذ عدة سنوات تشهد أوكرانيا حملة مسعورة لتفكيك كافة النصب التذكارية والتماثيل التي لها علاقة مع العهد السوفيتي أو روسيا. على سبيل المثال في 17 يونيو، تم في مدينة فينوراديف في غرب أوكرانيا، تفكيك تمثال نصفي للمربي والكاتب السوفيتي أنطون ماكارينكو.

وفي 14 يونيو، تم هدم العديد من المعالم والنصب التذكارية لأبطال الحرب الوطنية العظمى في البلاد في يوم واحد، بما في ذلك تم هدم 3 نصب في قرى شيرتس وبولوتنايا وكولودنو بمقاطعة لفوف.

قبل ذلك، في 13 يونيو، قال الرئيس فلاديمير بوتين، في اجتماع مع القادة العسكريين، إنه يمكن إنشاء في روسيا حديقة من المعالم الأثرية التي تقوم السلطات الأوكرانية بهدمها. وأعلن الرئيس بوتين عن استعداد روسيا لاستعادة النصب التذكاري لكاثرين الثانية، الذي تم تفكيكه في أوديسا.

المصدر: وكالات