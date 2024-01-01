قال أندريه سادوفوي عمدة مدينة لفوف في أقصى غرب أوكرانيا، في قناته على تيلغرام، إن الانفجارات تسببت في تدمير مبنى متحف القومي الأوكراني المتعصب رومان شوخيفيتش.

وأضاف العمدة: "في يوم ميلاد ستيبان بانديرا <...> تم في بيلوجورش تدمير متحف الجنرال رومان شوخيفيتش (أحد القياديين في جيش المتمردين الأوكراني) بالكامل".

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ووفقا للعمدة، هزت الانفجارات مدينة لفوف في الصباح. ونتيجة لسقوط حطام طائرة بدون طيار، تعرض مبنى الجامعة في دوبلياني، حيث درس زعيم منظمة القوميين الأوكرانيين ستيبان بانديرا، لأضرار كذلك.

ويشار إلى أن رومان شوخيفيتش ولد في 30 يونيو 1907 وتوفي في 5 مارس 1950. كان عضوا في منظمة القوميين الأوكرانيين في إقليم غاليسيا وقائدا أوكرانيا لكتيبة ناختيغال الألمانية الأوكرانية في عداد الكتائب الأجنبية للجيش النازي الألماني في 1941 و1942.

أما بانديرا فهو زعيم منظمة القوميين الأوكرانيين، وأحد المبادرين الرئيسيين لإنشاء جناحها العسكري - "جيش المتمردين الأوكراني"، والذي كان هدفه النضال المعلن من أجل استقلال أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي