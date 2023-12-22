أفادت صحيفة Zaxid.Net بأن سلطات مقاطعة لفوف غرب أوكرانيا أقالت رئيس قرية سميكوف فيتالي ليفسكي، عقب منعه هدم نصب تذكاري يعود لجندي سوفيتي منتصف شهر ديسمبر الجاري.

وأشارت الصحيفة الأوكرانية أن ليفسكي وقف في الـ 14 من الشهر الجاري في وجه طواقم الشرطة الذين أرادوا تفكيك نصب تذكاري يعود لجندي سوفيتي نقش عليه اسم جده الذي حارب خلال الحرب الوطنية العظمى، وحال دون تحقيق ذلك.

وبحسب الصحيفة أرادت سلطات لفوف تفكيك النصب وإزالته، إلا أن ليفسكي وقف دفاعا عنه حيث تسلقه وبدأ بالبكاء والصراخ ولم يسمح بتفكيكه"، وقال إنه لن يسمح "بتدمير ذكرى أولئك الذين ماتوا من أجل أرضهم في الحرب ضد الفاشية".

ووفقا للصحيفة قرر مجلس مدينة سوكال خلال اجتماع أمس الخميس إقالة فيتالي ليفسكي الذي لم يسمح بهدم النصب، ومن ثم شرعوا بهدمه وإزالته عقب إقالته مباشرة.

إقرأ المزيد

ومن جانبه قال عمدة مدينة سوكال سيرغي كاسيان، إن ليفسكي قدم استقالته لأسباب عائلية، لكن بالنسبة للنواب فإن "حمايته للنصب السوفيتي كان القشة الأخيرة"، وبناء على ذلك صدر قرار إنهاء صلاحياته بإجماع من جميع النواب تقريبا.

وأضاف كاسيان: "أردنا أن نحل معه هذا الأمر بطريقة ودية، واقترحنا وضع صليب مكان النصب عقب انتهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كون هذا النصب يمثل ذكرى أهالي القرية الذين ماتوا خلال الحرب الوطنية العظمى، إلا أن ليفسكي رفض هذا المقترح".

وكان ليفسكي قد قال في مقطع فيديو نشره عبر "فيسبوك" في وقت سابق إن المعدات الحكومية قدمت لتفكيك النصب وإزالته لتدمير الذاكرة البشرية، ذكرى كل من ضحوا بحياتهم لحماية أرضهم ووطنهم وأطفالهم خلال الحرب ضد النازية والفاشية "الحرب الوطنية العظمى".

وقد بدأ تفكيك المعالم الأثرية المتعلقة بالتاريخ السوفيتي، وكذلك إعادة تسمية الشوارع والمدن في أوكرانيا في عام 2015، ثم تبنت سلطات كييف قانونا بشأن "إلغاء الاتحاد".

وفي الآونة الأخيرة، بدأت الحكومة الأوكرانية في مقاتلة ليس فقط التاريخ السوفيتي، ولكن كل ما يتعلق بروسيا.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن السلطات في كييف اتبعت لسنوات عديدة مسار التطرف العدواني والاستيعاب القسري.

المصدر: نوفوستي