موسكو: التحقيق في تدنيس نصب تذكارية سوفيتية في إستونيا وليتوانيا وبلغاريا

فتحت لجنة التحقيق الروسية خمس قضايا جنائية حول تدنيس نصب تذكارية للجنود السوفييت في إستونيا وبلغاريا وليتوانيا.

وأكدت لجنة التحقيقات الروسية أنها فتحت خمس قضايا جنائية على خلفية الاشتباه بجرائم مثل تدمير أو إتلاف نصب تذكارية عسكرية تخلد ذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم وهم يدافعون عن الوطن".

وتم تدنيس نصب تذكاري للجنود السوفييت المحررين في مدينة دوبريتش في شمال شرق بلغاريا، حيث قامت مجموعة من الشباب بطلاء النصب التذكاري باللون الأحمر، وبعد ذلك قاموا بكتابة نقوش بذيئة عليه.

وقام مخربون في حديقة راهو في مدينة تابا بإستونيا بتدنيس نصب تذكاري لمقبرة عسكرية سوفيتية.

تم إثبات ثلاث عمليات تدنيس لنصب تذكارية للجنود السوفييت المحررين في ليتوانيا.

المصدر: نوفوستي