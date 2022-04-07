السفارة الروسية في برلين توجه مذكرة احتجاج على تدنيس النصب التذكاري للمحررين السوفيت

وجهت السفارة الروسية في برلين مذكرة احتجاج إلى الخارجية الألمانية على تدنيس النصب التذكاري للجندي المحرر السوفيتي في حديقة "تريبتوف بارك" بالعاصمة الألمانية.

وأعربت السفارة الروسية عن "امتعاضها الشديد من التدنيس الصارخ للنصب التذكاري للمحاربين السوفيت في حديقة تريبتوف بارك يوم 7 أبريل".

وطالبت السفارة بـ"إزالة آثار الاعتداء على النصب وتحديد ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين واتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".

ووصفت السفارة الروسية تدنيس النصب التذكاري للمحاربين السوفيت الذين سقطوا في معركة برلين عام 1945 أثناء الحرب العالمية الثانية بأنه "عمل شنيع لإهانة ذكرى المحاربين الذين ضحوا بحياتهم لتحرير العالم وأوروبا من النازية".

يذكر أن عددا من نصب المحاربين السوفيت في برلين قد تعرضت للهجمات في أواخر مارس الماضي، ووجهت السفارة الروسية مذكرة احتجاج بهذا الصدد للخارجية الألمانية في 30 مارس.

المصدر: نوفوستي