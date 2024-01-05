اقترح رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على أقاربه مقابل إطلاق سراح جنود أسرى من القوات الأوكرانية.

وقال قديروف لضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر الذي وصل غروزني يوم أمس الخميس: "هناك عرض مثير للاهتمام لضيفنا. لدينا أسرى أخذناهم في دونيتسك ولوغانسك. سأقدم (قائمة أسماء) إلى ضيفنا إذا رفعوا العقوبات عن والدتي، وبناتي والناس الأبرياء، والخيول، باستثنائي أنا أضيفوا المزيد من العقوبات ضدي، فسوف نقوم بتسليم هؤلاء الأشخاص".

أعرب رئيس جمهورية الشيشان عن اقتراحه هذا خلال عرض قوات أمن الجمهورية في العاصمة غروزني، كما عرضت رسالة فيديو من الأسرى الذين طالبوا برفع "العقوبات السخيفة التي لا تأثير لها على شيء" ضد أقارب قديروف وخيوله والطائرات.

وفي الفيديو، أشار أحد جنود القوات الأوكرانية السابقين إلى أنه إذا استوفت الولايات المتحدة هذه الشروط، فسيعود 20 جنديا أوكرانيا إلى وطنهم.

ويوم أمس الخميس، قال رئيس جمهورية الشيشان إن مفتش الأمم المتحدة السابق لنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، سكوت ريتر، الذي عمل سابقا في المخابرات الأمريكية، وصل إلى غروزني في زيارة.

وأشار قديروف إلى أنه خلال محادثة غير رسمية، ناقشا الوضع في العالم والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

سكوت ريتر معروف على نطاق واسع بانتقاده المستمر للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، فضلا عن تصرفات الجانب الأوكراني.

المصدر: RT