قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إن مفتش الأمم المتحدة السابق لنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، سكوت ريتر، الذي عمل سابقا في المخابرات الأمريكية، وصل إلى غروزني في زيارة.

وكتب الرئيس الشيشاني في قناته على "تيليغرام"، أن ريتر قام بجولة في جامعة القوات الخاصة الروسية.

وأضاف: "وصل وفد برئاسة الخبير العسكري الأمريكي وضابط البحرية والمخابرات السابق بالقوات المسلحة الأمريكية سكوت ريتر إلى غروزني".

وكان في استقبال الضيوف في مطار غروزني وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام الشيشاني أحمد دوداييف.

وقال قديروف: "في البداية، قام سكوت ريتر بزيارة جامعة القوات الخاصة الروسية، حيث ... كان في انتظاره رئيس برلمان جمهورية الشيشان محمد داودوف".

وأضاف أنه "خلال محادثة غير رسمية، ناقشا الوضع في العالم والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

سكوت ريتر معروف على نطاق واسع بانتقاده المستمر للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، فضلا عن تصرفات الجانب الأوكراني.

وكانت النقطة الأخيرة في جولة الوفد هي زيارة أكبر مسجد في أوروبا "فخر المسلمين" في مدينة شالي.

المصدر: تاس