وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ترصد "أعمال بناء" في المنطقة منزوعة السلاح مع كوريا الشمالية

أفادت وكالة "يونهاب" اليوم الجمعة بأن كوريا الشمالية أعادت بناء بعض مواقع الحراسة المزالة داخل المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

وقال مصدر عسكري كوري جنوبي لم تكشف هويته للوكالة: "رصدنا بناء كوريا الشمالية مواقع حراسة خرسانية في مواقع الحراسة المدمرة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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وبحسب مسؤولين عسكريين في سيئول، بدأت بيونغ يانغ في شهر نوفمبر من العام 2023 في إعادة بناء مواقع الحراسة بمواد خشبية بعد إلغاء الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2028 والتي تهدف إلى خفض التوترات على طول الحدود

وقامت الكوريتان كجزء من اتفاق 2018 الموقع في عهد الرئيس الليبرالي السابق مون جيه-إن بهدم 10 مواقع حراسة داخل المنطقة المنزوعة السلاح لكل منهما ونزع السلاح من موقع حراسة واحد لكل منهما مع ترك حوالي 150 موقع حراسة لكوريا الشمالية و67 أخرى لكوريا الجنوبية.

لكن بيونغ يانغ تعهدت باستعادة جميع الإجراءات العسكرية التي تم إيقافها بموجب اتفاق 2018، بعد أن علقت سيئول جزءا من الاتفاق احتجاجا على إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا للتجسس العسكري في يوم 21 نوفمبر.

وبحسب "يونهاب"، يشير تشييد الهياكل الخرسانية إلى أن كوريا الشمالية قادرة على تشغيل مواقع الحراسة على نطاق واسع مقارنة بالهياكل الخشبية المؤقتة.

واكتشف الجيش الكوري الجنوبي أيضا قيام القوات الكورية الشمالية بزرع ألغام على طريق يربط كوريا الجنوبية بالمجمع الصناعي المشترك المغلق في مدينة كايسونغ الحدودية بكوريا الشمالية.

وتعتقد السلطات العسكرية أن هذه الخطوة تهدف إلى إغلاق الطريق بالكامل حتى لا يتم استخدامه بعد الآن.

المصدر: يونهاب