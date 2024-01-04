"يونهاب": واشنطن وسيئول تنهيان أول مناورات مشتركة في العام الجديد

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات عسكرية باستخدام الذخائر الحية على الحدود مع كوريا الشمالية يوم الجمعة الماضي، وأعلنتا أن المناورات ستنتهي يوم غد الجمعة.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، انطلقت المناورات يوم الجمعة الـ29 من ديسمبر 2023 بالقرب من مدينة بوتشون وستستمر حتى يوم غد الجمعة الـ5 من يناير 2024.

وبحسب الوكالة تعتبر هذه المناورات المشتركة الأولى بين واشنطن وسيئول للعام الجاري، وانطلقت بهدف رفع مستوى الاستعداد المشترك "لصد تهديدات بيونغ يانغ".

وشارك في هذه المناورات ما يقرب من 110 وحدات عسكرية من كلا الجانين، حيث تم التدرب على استخدام مختلف المعدات والأسلحة العسكرية من دبابات وعربات للمشاة والطائرات.

وفي الـ 3 يناير أجرت البحرية الكورية الجنوبية مناورات بالذخيرة الحية شاركت فيها 13 سفينة في البحر الأصفر وبحر اليابان والمياه الإقليمية جنوب شبه الجزيرة الكورية، كما أجرى الجيش الكوري الجنوبي أول مناورة للمدفعية هذا العام في الأول من يناير.

وكانت كوريا الشمالية قد شجبت في وقت سابق سلسلة التدريبات العسكرية التي أجرتها كوريا الجنوبية منذ بدء العام الجديد، محذرة من أن احتمال الصدام بين الجانبين سيكون الأعلى هذا العام.

المصدر: وكالات