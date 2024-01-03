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الأزهر يدين تفجيري كرمان بإيران

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الأزهر يدين تفجيري كرمان بإيران
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دان الأزهر الشريف، بشدة، التفجيرين الإرهاربيين اللذين وقعَا يوم الأربعاء بالقرب من مقبرة مدينة كرمان الإيرانيَّة وأسفرا عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وأكد الأزهر، في بيان، رفضه القاطع لـ"كافة أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الأبرياء، وتنتهك حرمات الأحياء والأموات وتروع الآمنين"، مجددا "مطالبته بضرورة العمل على إيجاد إستراتيجية عالمية للقضاء على الإرهاب وتخليص العالم من شروره، وتحقيق الأمن والسَّلام للأفراد والمجتمعات".

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وأضاف الأزهر: "إذ يُدينُ الأزهر هذا الحادث الإرهابي الجبان، فإنه يعرِب عن خالص تعازيه لذوي الضحايا، وللشعب الإيراني، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل".

المصدر: RT

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