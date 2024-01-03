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وزير خارجية بولندا يدعو لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

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وزير خارجية بولندا يدعو لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى
Legion-Media
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دعا وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إلى تقديم صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا من أجل شن هجمات على "مراكز قيادة" في روسيا.

وكتب سيكورسكي عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء: "يتعين علينا أن نرد على الهجوم الأخير على أوكرانيا.. من خلال تشديد العقوبات.. وتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى تمكنها من تدمير مواقع إطلاق ومراكز قيادة".

وكانت القوات الروسية شنت يوم الجمعة الماضي هجوما صاروخيا على مواقع عسكرية ومرافق للمجمع الصناعي العسكري ومراكز قيادة ومستودعات أسلحة في مختلف أنحاء أوكرانيا، وصفه الجيش الأوكراني بأنه كان "الأكثر كثافة منذ فترة طويلة جدا".

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وبعد ذلك بيوم نفذت القوات الأوكرانية ضربة عشوائية على مدينة بيلغورود الروسية الحدودية بصواريخ "أولخا" مزودة بذخائر عنقودية محظورة وصواريخ راجمات Vampire التشيكية، ما خلف 25 قتيلا وأكثر من 100 جريح.

وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذا الهجوم بقوله إنه "لن تمر أي جريمة، مثل الهجوم على بيلغورود، دون عقاب"، لكنه شدد على أن روسيا لن تستهدف السكان المدنيين في أوكرانيا ردا على ذلك.

المصدر: RT

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