البنتاغون يكشف عن سبب رفضه تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

أفادت شبكة "إن بي سي" نقلا عن مصادر أن مسؤولين كبار في البنتاغون عارضوا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.

وقالت الشبكة إن "إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن ترفض طلب أوكرانيا للحصول على صواريخ بعيدة المدى، بسبب مخاوف من أن ذلك قد يثير رد فعل روسي خطير"، مشيرة إلى أن مسؤولين كبار في البنتاغون يعارضون هذه الفكرة.

وفقًا للمسؤولين في البنتاغون فإن الجانب الأوكراني قد يستخدم صواريخ "ATACMS" الباليستية ضد أهداف في أراضي روسيا، مما قد يؤدي إلى التصعيد.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن تسليم الولايات المتحدة لصواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا سيجعل واشنطن "طرفا مباشرا في الصراع، وفي هذه الحالة تحتفظ موسكو بحقها في الدفاع عن أراضيها بكل الوسائل المتاحة".

المصدر: نوفوستي