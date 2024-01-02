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القنصلية الروسية تراقب الوضع بعد الانفجارات في مدينة نيويورك الأمريكية

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القنصلية الروسية تراقب الوضع بعد الانفجارات في مدينة نيويورك الأمريكية
Globallookpress Kyle Mazza
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أعلن القنصل الروسي في نيويورك ألكسندر زاخاروف عدم وجود معلومات عن جرحى روس بعد الانفجارات التي وقعت في جزيرة روزفلت، وتراقب القنصلية الوضع في المدينة عن كثب.

وقال زاخاروف: "لم ترد معلومات عن أي ضحايا، وخاصة الروس، من بين طلاب الجامعة الموجودة في هذه الجزيرة حتى الوقت الراهن. ونراقب الوضع عن كثب".

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وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن سكان جزيرة روزفلت في مدينة نيويورك أكدوا سماع دوي انفجارات في الجزيرة.

وذكرت إدارة الإطفاء في نيويورك بأنهم تلقوا في وقت مبكر من الصباح مكالمة هاتفية حول "اهتزاز مبنى وانفجارات".

وأشارت إلى أن رجال الإنقاذ وصلوا إلى مكان الحادث. ولم ترد معلومات بعد حول سقوط ضحايا.

وبدورها، قالت شرطة نيويورك للوكالة إنها لم تحدد تهديدا إرهابيا عند التحقق من التقارير عن وقوع انفجارات.

المصدر: RT

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