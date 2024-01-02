قناة: الأمن التركي يعتقل أكثر من 30 شخصا للاشتباه بتعاونهم مع الاستخبارات الإسرائيلية

أفادت قناة TRT Haber، بأن الشرطة التركية اعتقلت 33 شخصا للاشتباه بممارستهم التجسس لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

ووفقا للقناة، نفذ الأمن التركي عمليات الاعتقال في ثماني محافظات، وتم اعتقال معظم المشتبه بهم في إسطنبول.

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وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة التركية في إسطنبول، تحقق حاليا في أنشطة أجهزة المخابرات الإسرائيلية في تركيا.

وصدرت أوامر اعتقال بحق 46 شخصا يشتبه في أنهم يعملون لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الشرطة التركية، قام هؤلاء الأشخاص بمراقبة المواطنين الأجانب المتواجدين في تركيا، ووضعوا خططا لاختطافهم.

وقالت الصحيفة، أن عمليات اعتقال 33 شخصا تمت في 57 عنوانا. ويستمر البحث عن 13 آخرين.

المصدر: تاس