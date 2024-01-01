أعرب مستخدمو ومتابعو الموقع الأمريكي Breibart، عن تقديرهم وإعجابهم بكلمة الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة.

وقال المستخدم Relevant Detractor: "ياريت لو كان عندنا رئيس أمريكي قوي يحب الولايات المتحدة أكثر من حبه للمال وأوكرانيا والمهاجرين غير الشرعيين".

وأضاف Mario TrumpUnited معجبا: "هذا زعيم يحب بلاده فعلا. أتمنى لك النجاح يا رئيس روسيا بوتين".

وقال Thump: "بايدن يحاول خداعنا . لا يوجد شيء من هذا القبيل في تصرفات بوتين".

ويرى المستخدم Eff Tupp: "تبدو كل الأمور جيدة لدى روسيا، في حين لا تبدو جيدة كثيرة لدى الولايات المتحدة وأوروبا".

وقال Relevant Detractor ممتعضا: "لا يمكن العثور على مواطنين روس فروا من روسيا إلى الولايات المتحدة. لقد فعلت روسيا الخير لشعبها أكثر مما فعله جو بايدن لنا".

الليلة الماضية، توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكلمة إلى المواطنين الروس بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة.

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وفيها أشار الرئيس بوتين إلى أنه في عام 2023 دافعت روسيا بقوة عن مصالحها الوطنية. وشدد على أنه لا توجد قوة يمكنها أن تقسم الروس وتجعلهم ينسون ذكرى آبائهم وإيمانهم وتوقف تطور بلادهم.

ولفت بوتين الانتباه إلى إعلان عام 2024 المقبل عام الأسرة، وتمنى لجميع العائلات الروسية كل التوفيق.

المصدر: نوفوستي