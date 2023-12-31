من الكرملين الرئيس بوتين يوجه التهاني للمواطنين الروس بمناسبة عيد رأس السنة

وجه الرئيس فلاديمير بوتين من الكرملين تهنئته التقليدية إلى المواطنين الروس بمناسبة حلول العام الجديد.

وكان أول من شاهد ذلك، سكان كامتشاتكا وتشوكوتكا في الشرق الأقصى الروسي، حيث أخذ يحل بالفعل رأس السنة الجديدة (فارق التوقيت بين تلك المنطقة وموسكو 9 ساعات).

إقرأ المزيد

وسيتم عرض كلمة الرئيس بوتين للعام الجديد قبيل حلول منتصف الليل بالتوقيت المحلي في جميع المناطق الزمنية في روسيا. ويعد خطاب الرئيس على خلفية الكرملين صيغة تقليدية لخطابات العام الجديد التي يلقيها رئيس الدولة، لكن كانت هناك استثناءات.

في العام الماضي، خاطب الرئيس بوتين المواطنين، من مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف على الدون، محاطا ببعض المقاتلين المشاركين بالعملية العسكرية الخاصة.

وفي 31 ديسمبر 2013، خاطب بوتين الروس المواطنين من خاباروفسك، حيث التقى بالمتضررين من الفيضانات.

المصدر: تاس