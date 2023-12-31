 
مباشر

من الكرملين الرئيس بوتين يوجه التهاني للمواطنين الروس بمناسبة عيد رأس السنة

أخبار روسيا

من الكرملين الرئيس بوتين يوجه التهاني للمواطنين الروس بمناسبة عيد رأس السنة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wpe7

وجه الرئيس فلاديمير بوتين من الكرملين تهنئته التقليدية إلى المواطنين الروس بمناسبة حلول العام الجديد.

وكان أول من شاهد ذلك، سكان كامتشاتكا وتشوكوتكا في الشرق الأقصى الروسي، حيث أخذ يحل بالفعل رأس السنة الجديدة (فارق التوقيت بين تلك المنطقة وموسكو 9 ساعات).

إقرأ المزيد
بوتين يهنئ عددا من قادة الدول بأعياد الميلاد ورأس السنة
بوتين يهنئ عددا من قادة الدول بأعياد الميلاد ورأس السنة

وسيتم عرض كلمة الرئيس بوتين للعام الجديد قبيل حلول منتصف الليل بالتوقيت المحلي في جميع المناطق الزمنية في روسيا. ويعد خطاب الرئيس على خلفية الكرملين صيغة تقليدية لخطابات العام الجديد التي يلقيها رئيس الدولة، لكن كانت هناك استثناءات.

في العام الماضي، خاطب الرئيس بوتين المواطنين، من مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف على الدون، محاطا ببعض المقاتلين المشاركين بالعملية العسكرية الخاصة.

وفي 31 ديسمبر 2013، خاطب بوتين الروس المواطنين من خاباروفسك، حيث التقى بالمتضررين من الفيضانات.

المصدر: تاس

 

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا