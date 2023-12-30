بوتين يهنئ عددا من قادة الدول بأعياد الميلاد ورأس السنة

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عددا من قادة الدول بمناسبة قدوم أعياد الميلاد ورأس السنة.

وفي تهنئته إلى دول رابطة الدول المستقلة - باستثناء مولدوفا وأوكرانيا - وقادة أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، أكد بوتين على المستوى العالي من التفاعل والتعاون بين روسيا وهذه الدول، وأهمية التعاون وتعزيز العلاقات. بحسب بيان الكرملين.

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كما هنأ بوتين زعماء الصين والهند وفيتنام ولاوس وبوليفيا والبرازيل وفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وسوريا وتركيا وجنوب إفريقيا.

كما هنأ من بين الزعماء الأوروبيين فقط رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوروبان، وأكد أن العلاقات مع البلدين حافظت على ديناميكية إيجابية، على الرغم من الوضع الدولي الصعب.

إضافة إلى تهنئة البابا فرنسيس وعدد من رؤساء الدول والحكومات الأجنبية السابقين، بما في ذلك الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي والمستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر.

ومن الزعماء السابقين أيضا، هنأ الرئيس بوتين، نظيره الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، ورئيسي أرمنيا الأسبقين روبرت كوتشاريان وسيرج سركسيان، والرئيس السابق لكازاخستان نور سلطان نزارباييف.

المصدر: RT