مجلة أمريكية: الكونغرس الأمريكي أعد لبوتين هدية أعياد الميلاد

ذكرت مجلة The New Yorker، أن رفض الكونغرس الأمريكي الموافقة على تقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا، سيكون بمثابة هدية أعياد الميلاد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في المقالة: "حذر كل من الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني من مخاطر تقاعس الكونغرس عن التحرك، على الرغم من اعترافهما بأنه ليس هناك الكثير مما يمكنهما فعله لمنع ذلك. وقال بايدن إنه إذا رفع المشرعون جلستهم دون الموافقة على أموال إضافية لأوكرانيا، فإنهم سيقدمون لبوتين أعظم هدية في أعياد الميلاد".

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وأشارت المقالة إلى أنه خلال زيارة فلاديمير زيلينسكي للولايات المتحدة، كان هناك تغيير واضح في موقف الغرب بشأن الصراع في أوكرانيا.

وتابعت المقالة: "هذه المرة، وقف بايدن بجوار زيلينسكي المنهك بشكل واضح، لكنه لم يقدم كلمات طمأنينة. وبدلا من ذلك، قال: سوف نستمر في تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات الحيوية ما دمنا نستطيع ذلك، ما دمنا نستطيع".

وأضافت المجلة، أن استراتيجية بوتين للصراع في أوكرانيا يتم تنفيذها، وحتى بشكل يسبق الجدول المحدد.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن الكونغرس لن يناقش على عجل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ بشأن أوكرانيا.

وتؤكد الإدارة الأمريكية، أن المساعدة من الحلفاء الأوروبيين ستكون محل شك إذا توقفت الولايات المتحدة عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا. ومن المقرر أن تبدأ عطلة مجلس النواب الأمريكية يوم الخميس وتستمر حتى 9 يناير، يليه مجلس الشيوخ يوم الجمعة، الذي سيتوقف عن العمل حتى 8 يناير.

المصدر: نوفوستي