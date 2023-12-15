"بوليتيكو": لم يسمح لزيلينسكي بحضور قمة الاتحاد الأوروبي في اللحظة الأخيرة

قالت صحيفة بوليتيكو الأوروبية، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أراد أن يحضر شخصيا قمة مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لكن زيارته ألغيت قبل يوم واحد من بدء الفعالية.

وفي وقت سابق، أفادت الصحيفة، نقلا عن مصادر، بأن بعض السفراء الأوروبيين أعربوا عن مخاوفهم بشأن دعوة زيلينسكي لحضور قمة الاتحاد الأوروبي لأن وجوده سيثير العداء من جانب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان.

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وجاء في مقالة الصحيفة: "قبل الاجتماع في بروكسل، كانت هناك شائعات بأن زيلينسكي سينضم شخصيا إلى قمة الاتحاد الأوروبي اليوم. لكن هذه الخطة خرجت عن مسارها يوم الأربعاء، لأن الغموض بقي يحوم فوق نتائج الاجتماع، خاصة فيما يتعلق بمسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل ".

في المحصلة، خاطب زيلينسكي الزعماء الأوروبيين عبر الفيديو، ودعاهم خلاله إلى الحسم وأعلن أن هذه القمة "ستدخل في التاريخ".

وفي وقت لاحق، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أنه عقب اليوم الأول للقمة، تقرر بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي. كما منح المجلس جورجيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي