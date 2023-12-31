بيان لمستشار السيسي عن مقتل وزير فلسطيني سابق بقصف إسرائيلي

أكد أسامة الأزهري، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشؤون الدينية، أن مقتل الشيخ يوسف سلامة وزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق وخطيب المسجد الأقصى السابق فضح إسرائيل أمام العالم.

وقال أسامة الأزهري في بيان له: "أنعى بخالص الحزن والأسى فضيلة الشيخ المرابط الشهيد يوسف سلامة إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، داعيا الله عز وجل أن يرحم الفقيد ويتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته".

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وأضاف أن "إسرائيل فُضحت أمام العالم أجمع".

وأشار إلى أن ما يشهده قطاع غزة من أوضاع مأساوية يمثل أكبر منعطف في تاريخ القضية الفلسطينية منذ عام 1948.

وأكد الأزهري أنه مع "استمرار المجازر الإسرائيلية في غزة من قتل وإرهاب ووحشية وسفك للدماء وقصف للمستشفيات، تيقن للجميع مدى إجرام هذا الكيان الصهيوني الغاشم".

ونعى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ومجلس الوزراء وزير الأوقاف الأسبق خطيب المسجد الأقصى السابق الشيخ يوسف جمعة سلامة، الذي قتل بغارة إسرائيلية صباح اليوم في مخيم المغازي بغزة.

المصدر: القاهرة 24