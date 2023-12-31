مقتل خطيب المسجد الأقصى السابق بغارة إسرائيلية

نعى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ومجلس الوزراء وزير الأوقاف الأسبق خطيب المسجد الأقصى السابق الشيخ يوسف جمعة سلامة، الذي قتل بغارة إسرائيلية صباح اليوم في مخيم المغازي بغزة.

وقال اشتية إن "الشيخ سلامة التحق بآلاف الشهداء الأبرار من أبناء شعبنا الذين قضوا بجريمة الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، التي تتوالى فصولا دموية منذ ستة وثمانين يوما، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده وجميع الشهداء من أبناء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته".

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وأكد الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين اليوم الأحد، أن حصيلة الضحايا هذا العام يعد أكبر حصيلة تشهدها فلسطين منذ نكبة عام 1948.

وأضاف الإحصاء في بيان: "مع نهاية عام 2023، بلغ عدد الشهداء في فلسطين منذ بداية العام (22404) شهداء، منهم (22141) شهيدا منذ 7 أكتوبر، 98% منهم في قطاع غزة، منهم نحو 9 آلاف طفل و6,450 امرأة".

المصدر: وفا+RT