إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا

تم إعلان حالة التأهب الجوي في كافة مناطق أوكرانيا اليوم السبت، وتلته تقارير عن وقوع انفجارات في عدد من المدن، وذلك بعد الضربة الصاروخية المكثفة التي تعرضت لها البلاد أمس.

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ووفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية للإنذار الجوي، فقد أطلق تحذير من غارات جوية أولا في العاصمة كييف ومقاطعات خاركوف ودنيبروبيتروفسك وتشيركاسي وتيرنوبول (قبل ظهر اليوم بقليل)، وبعد دقيقة، نشر تحذير لباقي مناطق البلاد.

وبعد ذلك أشارت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي إلى سماع دوي انفجارات في مدينتي دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، دون ذكر التفاصيل.

وأمس الجمعة قالت السلطات الأوكرانية أن البلاد تعرضت لهجوم روسي هو الأعنف منذ فترة طويلة جدا، أطلق خلاله أكثر من 100 صاروخ من أنواع مختلفة.

وأقر الجنرال الأوكراني سيرغي كريفونوس إصابة "إحدى المنشآت الاستراتيجية" جراء الضربة الصاروخية الروسية فجر الجمعة، وذلك بعد أن أفاد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني بوقوع انفجارات في "مرافق البنية التحتية الحيوية والمنشآت الصناعية والعسكرية" في البلاد.

المصدر: وكالات