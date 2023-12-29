جنرال أوكراني يؤكد إصابة إحدى المنشآت الاستراتيجية في الضربة الصاروخية الروسية

أعلن الجنرال الأوكراني سيرغي كريفونوس إصابة إحدى المنشآت الاستراتيجية في أوكرانيا جراء الضربة الصاروخية الروسية فجر الجمعة، منتقدا السلطات الأوكرانية لنشرها معلومات متعلقة بالمنشأة

وقال كريفونوس في حديث لقناة "بريامي" الأوكرانية، الجمعة: "أثناء الضربات تم استهداف المواقع الاستراتيجية الأوكرانية أيضا، وللأسف ربما بسبب تقاعس سلطاتنا أو ربما بسبب وجود الطابور الخامس... تم نشر معلومات على الموقع الالكتروني الموحد الخاص باستخدام الأموال العامة، حول عقود ومشتريات إحدى أقوى مؤسساتنا، حيث تم ذكر دائرة الأشخاص والمؤسسات الذين تتعاون معهم وتم الكشف عن الأنشطة المالية لهذه المؤسسة بشكل مباشر".

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وأضاف: "اليوم تمت إصابة هذا الموقع بالتحديد. هل يعتبر ذلك صدفة؟"، معتبرا أن نشر تلك المعلومات "ساعد العدو" في تحديد الهدف.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق أن القوات الروسية ضربت أوكرانيا الليلة الماضية بـ 110 صواريخ وطائرات مسيرة، حيث تعرض للضربة العديد من المدن في كافة أنحاء البلاد.

وقالت السلطات الأوكرانية إن الضربات الصاروخية أسفرت عن مقتل 30 شخصا وإصابة 160 آخرين بجروح.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توجيه ضربات إلى مواقع الصناعات الحربية والبنية التحتية العسكرية ومستودعات الأسلحة والذخيرة ومواقع تمركز القوات الأوكرانية.

المصدر: التلفزيون الأوكراني