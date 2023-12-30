بومبيو يثير سخط الأمريكيين ومطالبات له بحمل البندقية والذهاب للدفاع عن أوكرانيا

ما إن فرغ مايك بومبيو من منشور على X عن المساعدات لأوكرانيا، حتى انهالت عليه ردود المتابعين الساخطة، مطالبة إياه بحمل السلاح والذهاب للدفاع عن زمرة الفساد في كييف.

وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق بومبيو الذي ترأس وكالة الاستخبارات المركزية سابقا أيضا قد ادعى في منشوره أن روسيا وبعد النجاح في أوكرانيا "لن تتوقف" عند حدود ذلك البلد.

If Putin wins, he won't stop at Ukraine's border.



Our allies and our interests will face a constant greater threat, and the cost to America will be far higher.



It is in our core interest to provide Ukraine with the weapons to win and end the war. — Mike Pompeo (@mikepompeo) December 29, 2023

وزعم بومبيو أنه بعد انهيار كييف في وجه روسيا من المفترض أن يتعرض حلفاء الولايات المتحدة ومصالحها لـ"تهديد أكبر"، وأن "الثمن بالنسبة لأمريكا سيكون باهظا"، داعيا مرة أخرى إلى تزويد أوكرانيا "بأسلحة من أجل النصر".

ومن جملة ردود الأفعال التي تسبب بها منشور السياسي السابق في الولايات المتحدة، خاطبه المستخدم @ChrisCanio:"مايك، احمل بندقيتك واذهب للقتال من أجل الأوكرانيين الفاسدين". وقال @Cernovich: "لا أحد يصدقك".

بينما كتب Jeff Carlson: "لقد كذبت بشأن كل شيء. لا شيء جديدا تطرحه هذه المرة".

وكتب @az_andersons: "مايك، فقط أسقطه (يقصد القناع). نحن نعرف حقيقتك".

بينما نادى @JackLombardi مستهجنا: "أيها الشباب في وكالة المخابرات المركزية. هل تصدقون كل ما يقوله هذا الرجل؟".

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وأعرب @GuntherEagleman عن سخطه قائلا: "أوقفوا هذا الهراء - سوف تستولي روسيا على كل أوروبا وآسيا وأمريكا وإفريقيا بعد استيلائها على أوكرانيا. هذا محض هراء... لا أحد يصدقكم".

وسارع المستخدم @JackMaxey1 لفضح المنصب الذي تولاه بومبيو كمدير غير تنفيذي لأحد مشغلي الهاتف المحمول (كييفستار) في أوكرانيا وأرفق بيانا إعلاميا بهذا الخصوص، وكتب: "قد يخسر بومبيو راتبه أيضا. دائما تتبعوا الأموال".

واقترح @JustinPulitzer: "لا مزيد من الأموال لأوكرانيا من جيوب دافعي الضرائب الأمريكيين. دعوا أوروبا تمولها، إنها باحتهم الخلفية وليست باحتنا".

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن روسيا ستهاجم دول الناتو بعد فوزها في النزاع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي