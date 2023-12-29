 
مباشر

واشنطن تقول إنها ستدعم كييف ولن تتخلى عن الأوكرانيين

أخبار العالم

واشنطن تقول إنها ستدعم كييف ولن تتخلى عن الأوكرانيين
Globallookpress Xie E
جلسة لمجلس الأمن-صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wp5b

أعلن مستشار الشؤون السياسية في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جون كيلي، في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا أن واشنطن ستدعم أوكرانيا ولن تتخلى عن شعبها.

وقال كيلي: "لن نتخلى عن الأوكرانيين الشجعان الذين يقاتلون من أجل حريتهم وبلدهم وكذلك من أجل القيم والمبادئ المحددة في ميثاق الأمم المتحدة".

إقرأ المزيد
بريطانيا ترسل صواريخ دفاع جوي إلى أوكرانيا وتدعو الدول الغربية إلى تزويد كييف بالأسلحة
بريطانيا ترسل صواريخ دفاع جوي إلى أوكرانيا وتدعو الدول الغربية إلى تزويد كييف بالأسلحة

وعُقدت جلسة مجلس الأمن بناء على طلب سلطات كييف والعديد من الدول الغربية على خلفية الهجوم الصاروخي على أهداف في أوكرانيا.

ووصف المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات الروسية على مختلف مناطق أوكرانيا اليوم الجمعة، بأنه كان الأكثر كثافة منذ فترة طويلة.

واستهدفت الضربات الروسية التي استمرت عدة ساعات، مواقع في عدد من المدن الكبيرة، منها العاصمة كييف ولفوف وخاركوف وأوديسا ودنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، ومناطق أخرى.

ويوجه الجيش الروسي منذ الـ10 أكتوبر من العام الماضي ضربات صاروخية دقيقة لمواقع الطاقة والصناعات الحربية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات والبنية التحتية لقوات كييف في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا