واشنطن تقول إنها ستدعم كييف ولن تتخلى عن الأوكرانيين

أعلن مستشار الشؤون السياسية في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جون كيلي، في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا أن واشنطن ستدعم أوكرانيا ولن تتخلى عن شعبها.

وقال كيلي: "لن نتخلى عن الأوكرانيين الشجعان الذين يقاتلون من أجل حريتهم وبلدهم وكذلك من أجل القيم والمبادئ المحددة في ميثاق الأمم المتحدة".

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وعُقدت جلسة مجلس الأمن بناء على طلب سلطات كييف والعديد من الدول الغربية على خلفية الهجوم الصاروخي على أهداف في أوكرانيا.

ووصف المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات الروسية على مختلف مناطق أوكرانيا اليوم الجمعة، بأنه كان الأكثر كثافة منذ فترة طويلة.

واستهدفت الضربات الروسية التي استمرت عدة ساعات، مواقع في عدد من المدن الكبيرة، منها العاصمة كييف ولفوف وخاركوف وأوديسا ودنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، ومناطق أخرى.

ويوجه الجيش الروسي منذ الـ10 أكتوبر من العام الماضي ضربات صاروخية دقيقة لمواقع الطاقة والصناعات الحربية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات والبنية التحتية لقوات كييف في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: تاس