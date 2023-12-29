"بالأيادي وفي الليل".. تكتيكات كييف الفاشلة يرويها جنرال ألماني

أكد اللواء كريستيان فرويدنغ تعزيز الجيش الروسي مواقعه حتى عجزت سلاسل الجر المضادة للألغام التي قدمها الغرب عن تسريع الهجوم الأوكراني بل أصابت تكتيكات القوات الأوكرانية بالعجز.

وأشار اللواء فرويدنغ الذي يترأس المقر الخاص بأوكرانيا في وزارة الدفاع الألمانية في مقابلة مع صحيفة Süddeutsche Zeitung إلى أن جميع التكتيكات التي لقنها الغرب لكييف أضحت عاجزة أمام الدفاعات التي شيدها الجيش الروسي.

إقرأ المزيد

ولفت إلى أن هناك حقول الألغام في بعض الأماكن تبلغ أبعادها عدة كيلومترات في الطول والعرض أي من حيث مساحتها، وفي حال واجهتها قوة مشاة آلية تابعة للجيش الأوكراني فإن ما ىسيحدث أصبح معروفا: تصاعد للدخان، التراجع ومن ثم الالتفاف والمحاولة مرة أخرى.

وخلص فرويدنغ إلى أنه مع وجود عوائق يصل طولها إلى 10 كيلومترات، فإن مثل هذا النهج التكتيكي المتبع غير مجد، إلا أنه لم ينف أن القوات الأوكرانية "تتقدم أحيانا في مواقع شديدة التحصين".

واستدرك في هذا الجانب أنهم استعانوا بالفعل بشباك الجر المضادة للألغام والتي قدمها الغرب، "ولكن تم صدهم على الفور بسبب نيران الرد الروسية".

وشدد اللواء على أن الأوكرانيين يضطرون الآن إلى تطهير حقول الألغام يدويا وفي أوقات الليل، وهذا يستغرق وقتا طويلا جدا، مؤكدا أن تكلفة هذا التكتيك باهظة الثمن.

وفي سياق متصل، تحدث فرويدينغ أنه بالإضافة إلى ذلك كله، نجح المجمع الصناعي العسكري الروسي في زيادة الإنتاج على الرغم من العقوبات الشديدة التي طالته "ولم تتوقع ألمانيا ذلك".

المصدر: تاس