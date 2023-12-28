برلمانية أوكرانية: كل 5 دقائق يقتل أو يصاب عسكري في بلدنا ومع ذلك لا يتغير شيء في هيئة الأركان

قالت ماريانا بيزأوغلايا عضو البرلمان الأوكراني عن حزب "خادم الشعب" الحاكم، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه يتم كل خمس دقائق، قتل أو إصابة عسكري أوكراني.

وأضافت البرلمانية: "كل خمس دقائق، يجرح أو يقتل مواطن أوكراني، ولكن رغم كل ذلك، لا يتغير شيء في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية".

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بهذا الشكل، فسرت النائبة سبب انتقادها لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قد قال منتصف ديسمبر، إن خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، بلغت أكثر من 383 ألف عسكري.

ووفقا له، فقدت أوكرانيا ما مجموعه 14 ألف دبابة وعربة مشاة قتالية وناقلات جند مدرعة، و553 طائرة حربية و259 طائرة هليكوبتر، و8.5 ألف قطعة مدفعية ميدانية وراجمات الصواريخ.

المصدر: نوفوستي