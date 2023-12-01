روسيا تستخدم في العملية العسكرية الخاصة درونات ضاربة لمكافحة مدفعية العدو

بدأت القوات المسلحة الروسية تستخدم في العملية العسكرية الخاصة، درونات ضاربة على هيئة طائرة خصصت لمكافحة المدفعية.

يستخدم الجيش الروسي في 3 مسارات للجبهة الأوكرانية الروسية وكذلك بالقرب من مدينة أرتيوموسك مسيرات "بريفيت - 82" الانتحارية الضاربة على هيئة الطائرة. أفاد بذلك ناطق باسم شركة "أوكو" المصنعة للدرون الجديد في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

وقال الناطق إن معلومات عن عدد درونات مقاتلة ومواصفاتها تعتبر سرية ويمنع الكشف عنها. فاكتفى بالقول أن المسّيرات تستخدم لمكافحة مدفعية العدو.

بينما أصبح من المعلوم أن مدى عمل الدرون يصل 30 كيلومترا، سرعته القصوى 140 كلم/ساعة. وبمقدوره أن يحمل 5.5 كيلوغرامات من الحمولة المفيدة. ويعني رقم 82 في تسمية الدرون عيار اللغم الذي يتم تزويده به.

يذكر أن درون "بريفيت-82" يطلق من منجنيق خاص ويحلق نحو الهدف في نظام الصمت اللاسلكي، خلافا لمثيلاته العديدة وعند الاقتراب من مدفع معادي يتم تشغيل كاميرا فيديو تساعده في ضرب الهدف، لذلك من الصعب جدا اعتراضه من قبل الدفاعات الجوية.

يذكر أن شركة "أوكو" لم تنتج إلى حد الآن إلا 30 درونا من هذا النوع. وفي حال نجاح تجربتها الميدانية ستنتقل الشركة إلى إنتاج دروناتها على دفعات كبيرة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا