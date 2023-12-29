4.7 ألف جندي و10 طائرات.. الدفاع الروسية تكشف حصيلة الخسائر الأوكرانية خلال أسبوع

أعلنت الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها نفذت 50 ضربة جماعية وضربة مكثفة واحدة بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة، لمواقع الجيش والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية خلال آخر أسبوع.

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وقالت الدفاع الروسية في تقرير لها إن الضربات استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات وكذلك مواقع تخزين لذخيرة المدفعية والقوارب المسيرة والأسلحة والوقود للمعدات العسكرية.

وأضافت الدفاع الروسية أنه تم كذلك ضرب مواقع وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة إصابة كل الأهداف التي تم تحديدها.

وأظهرت بيانات الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكراني خلال أسبوع بلغت نحو 4685 جنديا، إضافة إلى عشرات القطع من المعدات العسكرية.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية:

على محور كوبيانسك، قامت وحدات من مجموعة القوات "الغرب" بتحسين مواقعها في بعض القطاعات على الخط الأمامي وصدت 27 هجوما للعدو، وتجاوزت الخسائر الأوكرانية 265 عسكريا

على محور كراسني ليمان، حسنت وحدات من مجموعة القوات "الوسط" وضعها على الخط الأمامي وصدت 13 هجوما للعدو، الذي بلغت خسائره نحو 1205 عسكريين

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على محور دونيتسك، حررت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" مدينة مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما صدت 34 هجوما للعدو، وبلغ إجمالي الخسائر الأوكرانية على هذا المحور أكثر من 1675 عسكريا

على محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" ثلاث هجمات للعدو، الذي خسر أكثر من 675 عسكريا خلال أسبوع

على محور زابوروجيه، مارست وحدات من القوات الروسية دفاعا نشطا صدت خلاله هجومين للعدو في منطقة قرية فيربوفويه، وبلغت خسائر العدو 475 عسكريا

على محور خيرسون، تم إحباط محاولات نقل مجموعات تخريبية أوكرانية إلى الجزر والضفة اليسرى لنهر دنيبر، وبلغ إجمالي خسائر العدو هناك 390 عسكريا

استسلام 43 جنديا أوكرانيا، 22 منهم على محور كوبيانسك

تدمير منصات إطلاق لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "NASAMS" نرويجية الصنع، و"IRIS-T" ألمانية الصنع و"Crotale-NG" فرنسية الصنع، وكذلك رادار لمنظومة صواريخ "إس-300" المضادة للطائرات، بالإضافة إلى ثلاث محطات رادار لمكافحة البطاريات من طراز AN/TPQ-50 أمريكية الصنع

إسقاط 10 طائرات معادية بما فيها طائرة "ميغ-29"، وثلاث طائرات "سو-27"، وثلاث "سو-24"، وثلاث "سو-25"، بالإضافة إلى مروحيتين من طراز "مي-8"

اعتراض 33 صاروخا من أنظمة HIMARS و"أوراغان" و4 صواريخ مضادة للرادار من طراز HARM، وقنبلة موجهة من طراز JDAM، وصاروخ Neptune مضاد للسفن، و251 طائرة بدون طيار

في المجموع، تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تدمير 564 طائرة و263 مروحية و10206 طائرات بدون طيار و445 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و14383 دبابة مدرعة أخرى و1190 راجمة صواريخ و7564 قطعة من المدفية الميدانيية ومدافع الهاون و16833 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية