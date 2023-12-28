الدفاع الروسية: إسقاط 3 طائرات أوكرانية وتحييد 750 جنديا خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس تدمير 3 طائرات حربية أوكرانية من طراز "سو-25" خلال اليوم الماضي، فيما بلغ إجمالي الخسائر اليومية للقوات الأوكرانية نحو 750 عسكريا.

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وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن طيرانها المقاتل أسقط إحدى الطائرات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك، بينما أسقطت الدفاعات الجوية الطائرتين الأخريين في أجواء مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وأضافت الدفاع الروسية أنه تم اعتراض 7 صواريخ من أنظمة HIMARS وتدمير 33 طائرة مسيرة للعدو في مناطق متفرقة.

وذكر تقرير الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي بلغت حوالي

55 جنديا على محور كوبيانسك، حيث تم صد 6 هجمات للعدو

210 جنود على محور كراسني ليمان، حيث تم صد 3 هجمات

230 جنديا على محور دونيتسك

115 جنديا على محور جنوب دونيتسك

80 جنديا على محور زابوروجيه

60 جنديا على محور خيرسون

وذكر التقرير أنه تمت إصابة مستودع وقود للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية معادية في 138 منطقة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية