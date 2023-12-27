الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 670 عسكريا وإسقاط 17 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 670 قتيلا وجريحا وإسقاط مروحية "مي 8"، و17 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف تم صد 6 هجمات معادية وبلغت خسائر العدو 45 عسكريا وتدمير مدافع وعتاد له.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجومين وبلغت خسائر العدو 190 جنديا.

على محور دونيتسك صدت القوات الروسية هجومين وبلغت خسائر العدو 280 فردا وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية له.

على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 90 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.

على محور زابوروجيه بلغت خسائر العدو 45 فردا بين قتيل وجريح وتم تدمير عتاد وأسلحة وعربات مدرعة له.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 20 عسكريا وتم تدمير مدافع وعتاد عسكري له.

إسقاط 7 صواريخ HIMARS وصاروخ HARM أمريكية وقنبلة موجهة بريطانية من طراز JDAM.

إسقاط مروحية "مي 8" في دونيتسك.

إسقاط 17 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية