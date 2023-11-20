مكتب زيلينسكي يدرس مصادرة أصول شبكات الهاتف المحمول "كييفستار"

أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني، روستيسلاف شورما، أن السلطات الأوكرانية تدرس مصادرة أصول واحدة من أكبر مشغلي شبكات الهاتف المحمول في البلاد "كييفستار"، لأنها تنتمي لرجال أعمال روس.

وقال شورما في مقابلة مع صحيفة "إيكونوميتشسكايا برافدا": "تدرس السلطات حاليا الوضع القانوني للشبكة، أعتقد أن هناك احتمالا كبيرا لتطبيق العقوبات على الشبكة ومصادرة أصولها".

يذكر أنه في 14 نوفمبر، شغل وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو مقعدا في مجلس إدارة كييفستار، وأشارت وسائل الإعلام الأوكرانية إلى أنه من المتوقع أن يحمي بومبيو حقوق المستثمرين الأمريكيين من التأميم المحتمل لكييفستار.

في وقت سابق، جمدت محكمة كييف أسهم شركات كييفستار وليفسيل للهواتف المحمولة، التي يزعم أنها مملوكة لرجال الأعمال الروس لفريدمان وآفين وكوسوغوف، الذين فرضت السلطات الأوكرانية عقوبات ضدهم.

ومع ذلك، غيرت المحكمة قرارها بعد استئناف مكتب المدعي العام لأوكرانيا، مشيرة إلى أنه لم يكن ينبغي مصادرة جميع الأصول، بل فقط جزء من الأصول المصرح بها لمشغلي كييفستار وليفسيل، والتي يزعم أنها تنتمي مباشرة إلى فريدمان ليتيرون وشركائها.

المصدر: تاس