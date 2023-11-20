صرح رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق نيكولاي أزاروف بأن عدد سكان أوكرانيا انخفض بمقدار 4 ملايين نسمة خلال الشهرين الماضيين ليبلغ 19 مليونا بشكل عام.

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وكان أزاروف قد قال، أوائل أكتوبر من هذا العام، إن عدد سكان أوكرانيا قد انخفض إلى 23 مليون نسمة، وتابع في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد خسرت أوكرانيا الكثير خلال السنوات العشر الماضية منذ الميدان (انقلاب عام 2014 – المحرر). الشيء الأكثر أهمية هو الخسائر البشرية، وتلك ليست فقط خسائر مباشرة من الوفيات، وإنما أيضا رحيل الجزء العامل من السكان. ووفقا للتقديرات الأكثر تحفظا، لا يزال هناك 19 مليون نسمة في الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. هذا رقم رهيب!".

ووفقا لأزاروف، فقد فقدت أوكرانيا المتخصصين الذين ستحتاجهم البلاد بشكل عاجل بشكل خاص بعد انتهاء الصراع.

وكانت مديرة المعهد الأوكراني للبحوث الديموغرافية والاجتماعية إيلا ليبانوفا قد ذكرت أن عام 2023 سيكون عام الانخفاض الكارثي في معدل المواليد. وفي وقت لاحق، أفاد المصدر التحليلي Opendatabot، الذي يجمع البيانات الرسمية في البلاد، بأن معدل المواليد في أوكرانيا قد وصل إلى أدنى مستوى له منذ الاستقلال.

المصدر: نوفوستي