أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن سلطات كييف تهزم في ساحة المعركة وتخسر الدعم بسرعة حتى بين الدول الغربية.

وقال نيبينزيا خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي: "نحن لسنا متفاجئين على الإطلاق بمثل هذا القرار المتسرع من قبل نظام [الرئيس الأوكراني فلاديمير] زيلينسكي ورعاته الغربيين بطلب عقد جلسة اليوم. توقع العديد من الخبراء أن كييف، التي تهزم على الجبهة وتخسر الدعم بسرعة حتى في الغرب، ستستخدم أي ذريعة لجذب انتباه المجتمع الدولي".

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وشدد على أن السبب الأفضل لعقد مجلس الأمن لجلسته هو مناقشة نشر سلطات كييف منظومات دفاع جوي في المناطق السكنية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

أعلنت الدفاع الروسية أمس الجمعة أن قواتها نفذت 50 ضربة جماعية وضربة مكثفة واحدة بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة، لمواقع الجيش والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية خلال آخر أسبوع.

وأظهرت بيانات الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكراني خلال أسبوع بلغت نحو 4685 جنديا، إضافة إلى عشرات القطع من المعدات العسكرية.

المصدر: تاس