موسكو تعلق على قرار كازاخستان  رفع "طالبان" من قائمة التنظيمات الإرهابية

اعتبرت الخارجية الروسية أن قرار كازاخستان استبعاد حركة "طالبان" من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في الجمهورية سيساعد في إخراج أفغانستان من العزلة الدولية واستقرار الوضع هناك.

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جاء ذلك في بيان للناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة اليوم الجمعة تعليقا على قرار سلطات كازاخستان إلغاء تصنيف "طالبان" منظمة إرهابية محظورة في وقت سابق اليوم.

وأعربت زاخاروفا عن الأمل بأن يكون لقرار أستانا هذا تأثير إيجابي على تطوير الحوار مع السلطات الأفغانية وأن يعزز الثقة المتبادلة، بما في ذلك الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وجرائم المخدرات".

وقالت إن "هذه الخطوة ستساعد في إخراج أفغانستان من العزلة الدولية واندماجها بشكل أكبر في العمليات السياسية والاقتصادية العالمية، كما ستتيح فرصا جديدة لتقديم الدعم الإنساني للشعب الأفغاني".

وأضافت "نعتقد أيضا أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على المضي قدما في المصالحة الأفغانية وسيسهم في إحلال الاستقرار في البلاد".

وفي وقت سابق هذا العام قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن ترتيب وتطوير حوار عمل مع "طالبان" باعتبارها القوة السياسية المحلية المهيمنة في أفغانستان، يلبي مصالح المنطقة.

وأشارت الخارجية الروسية في أكتوبر الماضي إلى أن جهود "طالبان" خفضت من تهديد تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان.

مع ذلك كان لافروف أكد أن مجموعة الاتصال بشأن أفغانستان في منظمة شنغهاي للتعاون تنتظر من حركة "طالبان" تنفيذ الطلبات التي تقدمت بها المجموعة من أجل الاعتراف بها، مشير إلى أن هذه الطلبات تتعلق بالمسألة العرقية في أفغانستان وضمان الأمن والحفاظ على حقوق الإنسان ومكافحة تهريب المخدرات ومكافحة الإرهاب وغيرها.

وحذر رئيس مركز مكافحة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة، يفغيني سيسويف، الشهر الماضي من أن تصريح زعماء حركة "طالبان" بشأن "تصدير الشريعة" يشكل خطرا على دول آسيا الوسطى.

المصدر: RT