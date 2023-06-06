لافروف: بناء حوار عمل مع "طالبان" يلبي مصلحة المنطقة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن ترتيب وتطوير حوار عمل مع "طالبان" باعتبارها القوة السياسية المحلية المهيمنة في أفغانستان، يلبي مصالح المنطقة.

وأضاف لافروف في كلمة في الجامعة السلافية الروسية – الطاجيكية: "نحن على ثقة من أن بناء حوار عمل مع طالبان، التي تعتبر في الوقت الحالي القوة السياسية الداخلية المهيمنة بلا منازع في أفغانستان، يلبي مصالح الأمن والتنمية الاقتصادية في المنطقة، وكذلك أهداف المصالحة الوطنية بين الأفغان، نحاول باستمرار دفع السلطات الحالية في كابل لتنفيذها".

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وشدد لافروف على أن روسيا، لا يمكن أن تبدأ عملية الاعتراف بطالبان في أفغانستان، حتى يتم الوفاء بالتزامات تشكيل حكومة شاملة هناك.

وقال لافروف: "لا يمكننا الحديث عن بدء عملية الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان، حتى يتم استيفاء وتنفيذ الشروط المذكورة. كما قلت شابقا تتضمن هذه الالتزامات، تشكيل حكومة متوازنة عرقيا وسياسيا، وتكثيف الإجراءات لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، وضمان حقوق الإنسان الأساسية لجميع الشعوب التي تعيش في أفغانستان، بمن في ذلك الطاجيك".

المصدر: تاس