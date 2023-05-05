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بعد اجتماع "شنغهاي للتعاون" في الهند.. لافروف يعلق على مسألة الاعتراف بـ"طالبان"

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بعد اجتماع
Sputnik
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مجموعة الاتصال بشأن أفغانستان في منظمة شنغهاي للتعاون تنتظر من حركة "طالبان" تنفيذ الطلبات التي تقدمت بها المجموعة من أجل الاعتراف بها.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقد في نيودلهي اليوم الجمعة في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في "شتغهاي للتعاون": "تناولت مجموعة الاتصال بشأن أفغانستان إحدى أهم القضايا وهي الاعتراف بحركة طالبان.. نحن في انتظار تنفيذ الحركة للمطالبات التي تقدمنا بها للحركة فيما يتعلق بالوضع العرقي، وضمان الأمن، والحفاظ على حقوق الإنسان، ومكافحة تهريب المخدرات، ومكافحة الإرهاب وغيرها".

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والشهر الماضي، دعت "رباعية" روسيا والصين وباكستان وإيران، في بيان مشترك السلطات الأفغانية إلى رفع القيود المفروضة على النساء والأقليات القومية، وتشكيل حكومة شاملة، وكذلك اتخاذ إجراءات واضحة لمكافحة الإرهاب.

كما دعت "الرباعية" الولايات المتحدة وحلفاءها إلى تحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في أفغانستان، ورفع العقوبات أحادية الجانب المفروضة على ذلك البلد.

المصدر: RT

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