ميقاتي: استمرار الاستفزازات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد يدفع لحرب شاملة في المنطقة

جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الخميس، خلال لقائه وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وجنوب لبنان.

واستقبل نجيب ميقاتي اليوم، وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون في مقر إقامته في بيروت.

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وخلال اللقاء قال ميقاتي: "نطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان..استمرار الاستفزازات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة ككل و ندعو إلى ممارسة أقصى الضغوط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان".

وأكد ميقاتي أن "المدخل إلى وقف الحرب في غزة يبدأ بوقف إطلاق النار ومن ثم الانتقال إلى التفاوض لحل على أساس الدولتين وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم".

وبدوره اعتبر كاميرون أن "تصعيد الصراع من غزة إلى لبنان أو البحر الأحمر أو عبر المنطقة ككل، من شأنه أن يرفع مستوى المخاطر وانعدام الأمن في العالم".

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وأعلن حزب الله اللبناني في بيان اليوم الخميس، استهدافه موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية.

وأفادت مراسلتنا بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 3 غارات جوية مستهدفا منطقة خلة وردة عند أطراف بلدة عيتا الشعب الحدودية بجنوب لبنان.

ويعلن الحزب استهداف نقاط ومواقع عسكرية غالبيتها بصواريخ مضادة للدروع، بينما تؤكد إسرائيل أنها ترد بقصف جوي ومدفعي على بنى تحتية للحزب.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ83 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

المصدر: RT