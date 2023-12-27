إعلام إسرائيلي: القبة الحديدية اعترضت 3 صواريخ من أصل 30 أطلقها حزب الله نحو كريات شمونة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، بأن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت 3 صواريخ من رشقة مكونة من 30 صاروخا أطلقها "حزب الله" نحو مستوطنة كريات شمونة.

وقالت وسائل الإعلام: "القبة الحديدية اعترضت فقط 3 صواريخ من الرشقة التي أطلقها حزب الله، وأصابت باقي الصواريخ المنازل والشوارع في كريات شمونة وألحقت أضرارا بالممتلكات".

هذا وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مساء اليوم، استهداف مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية بـ 30 صاروخ من طراز "كاتيوشا".

وأكد وسائل إعلام إسرائيلية إصابة عدد من المنازل في المستوطنة إثر رشقة الصواريخ التي تم إطلاقها من لبنان، كما اندلعت عدد من الحرائق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إصابة 9 جنود منهم جندي بحالة الخطر، بعد تعرّضهم لنيران في أثناء سحب جريح أُصيب أيضا بصاروخ موجّه أُطلق من لبنان، بينما أكد "حزب الله" اللبناني في نفس اليوم، استهداف ثكنات عسكرية ومواقع ومقرّي قيادة وتجمعات للجنود الإسرائيليين جنوبي البلاد.

وقررت السلطات الإسرائيلية إغلاق مجموعة كبيرة من المستوطنات الشمالية اعتبارا من الساعة السادسة صباحا حتى إشعار آخر، خوفا من "حرب محتملة" مع "حزب الله" اللبناني.

هذا ويتواصل تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي وذلك منذ 7 أكتوبر، وقد نفذ "حزب الله" عددا من المواقع الإسرائيلية.

المصدر: RT