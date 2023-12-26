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رئيس الأرجنتين الجديد يسرّح 5 آلاف موظف حكومي تم تعيينهم في 2023

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رئيس الأرجنتين الجديد يسرّح 5 آلاف موظف حكومي تم تعيينهم في 2023
AP
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قالت إدارة الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي يوم الثلاثاء إن حكومته لن تجدد عقود أكثر من خمسة آلاف موظف تم تعيينهم هذا العام قبل توليه منصبه.

وأوضحت إدارة الرئيس أن "هذه الخطوة جزء من خطة شاملة لتقليص العمالة وتخفيض قيمة العملة أعلنها خافيير ميلي منذ توليه منصبه في 10 ديسمبر لتحويل اقتصاد الأرجنتين المتعثر".

رئيس الأرجنتين الجديد يسرّح 5 آلاف موظف حكومي تم تعيينهم في 2023

وقالت السلطات إن "عقود الموظفين الحكوميين الآخرين، الذين تم تعيينهم قبل عام 2023، ستتم مراجعتها". كما تعهد ميلي بتقليص القيود التنظيمية الحكومية وجداول الرواتب، والسماح بخصخصة الصناعات التي تديرها الدولة كوسيلة لتعزيز الصادرات والاستثمار.

وتشمل الخطوات خفض قيمة البيزو الأرجنتيني بنسبة 50%‎، وخفض دعم الطاقة والنقل، وإغلاق بعض الوزارات الحكومية.

رئيس الأرجنتين الجديد يسرّح 5 آلاف موظف حكومي تم تعيينهم في 2023
AP

هذا وتجمع أكثر من ألف متظاهر أمام القصر الرئاسي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، احتجاجا على سياسات وإجراءات الرئيس الجديد خافيير ميلي، بعد 10 أيام من توليه الحكم.

كما شهدت الأرجنتين مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، في أول رد شعبي على قرار خافيير ميلي إلغاء 300 تشريع اقتصادي واجتماعي في البلاد.

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المصدر: RT + "أ ب"

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