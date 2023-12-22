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أول رد شعبي على إلغاء الرئيس الأرجنتيني 300 تشريع (فيديو)

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أول رد شعبي على إلغاء الرئيس الأرجنتيني 300 تشريع (فيديو)
AP
الأرجنتيتن
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شهدت الأرجنتين أمس الخميس مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، في أول رد شعبي على قرار الرئيس الجديد خافيير ميلي إلغاء 300 تشريع اقتصادي واجتماعي في البلاد.

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واستخدمت الشرطة في قرطبة الهراوات ورذاذ الفلفل لتفريق المحتجين، وبدأت الاشتباكات مع قوات الأمن بعد أن أغلق المتظاهرون الطريق.

وكتبت وسائل الإعلام المحلية أن 4 من الشرطة وأحد المشاركين في الاحتجاج أصيبوا بجروح طفيفة، فيما تم القبض على 5 أشخاص.

وفي وقت سابق، وقع ميلي مرسوما بإلغاء أكثر من 300 تشريع اقتصادي، والتخلي عن مراقبة الأسعار وحظر تقييد الصادرات. 

والأربعاء، تجمع أكثر من ألف متظاهر أمام القصر الرئاسي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس احتجاجا على سياسات وإجراءات الرئيس الجديد، بعد 10 أيام من أدائه اليمين الدستورية.

المصدر: RT

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