بوتين عن مقترح الرئيس الأرجنتيني اعتماد الدولار كعملة وطنية: خطوة ستقود إلى فقدان السيادة

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن فكرة الرئيس الأرجنتيني الجديد اعتماد الدولار بدلا عن العملة الوطنية البيزو هي خطوة ستؤدي إلى فقدان السيادة.

وجاء تصريح الرئيس الروسي ردا على سؤال طرح اليوم في المؤتمر الصحفي السنوي حول رأيه بشأن فكرة اعتماد الدولار في الأرجنتين.

وقال: "في الأرجنتين، يبلغ معدل التضخم نحو 143%، وكما أخبرني زعماء سابقون (للأرجنتين) فإن المشكلة مرتبطة بسداد الأموال المقترضة التي تلقتها الأرجنتين من مصادر مختلفة، وفي ظل ذلك فإن منطق (الرئيس الأرجنتيني الجديد) واضح، لكن هذا بالطبع خسارة كبيرة لسيادة البلاد".

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وأضاف الرئيس الروسي أن "القيادة الأرجنتينية لا ترى على ما يبدو أي حل آخر (للأزمة)، وهذا هو قرارها".

وأطلق الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي، الذي توصفه وسائل إعلام بأنه نسخة عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تصريحات رنانة خلال حملته الانتخابية.

ومن أبرز هذه التصريحات عزمه اعتماد العملة الأمريكية الدولار في البلاد بدلا من العملة الوطنية البيزو والتخلص من البنك المركزي الأرجنتيني.

المصدر: RT