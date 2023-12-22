فرنسا تحتجز طائرة تقل نحو 300 هندي على خلفية شبهة "الاتجار بالبشر"

تحتجز فرنسا منذ الخميس طائرة تقل 303 من الركاب الهنود كانت تقوم برحلة بين الإمارات ونيكاراغوا، على خلفية شبهة "الاتجار بالبشر"، كما أعلنت أجهزة الدولة والنيابة في باريس.

وقالت النيابة لوكالة فرانس برس إن الطائرة احتجزت بعد تلقي "بلاغ مجهول" مفاده انها "تنقل ركابا هنودا قد يكونون ضحايا شبكة للاتجار بالبشر".

وأضافت النيابة أن التحقيق جار "للتأكد مما إذا كانت هناك عناصر تدعم شبهة الاتجار بالبشر من قبل عصابة منظمة، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن 20 عاما وغرامة قدرها ثلاثة ملايين يورو".

وأوضحت النيابة أن "جلسات الاستماع والتدقيق في شروط وأهداف نقل الركاب" جارية.

وذكرت دائرة مارن (شمال شرق فرنسا) أن هذه الرحلة التابعة لشركة ليجند إيرلاينز الرومانية "ظلت متوقفة على مدرج مطار فاتري بعد هبوطها (الخميس) بعد الظهر" وصعود وحدة من الدرك التابع للنقل الجوي إلى متنها.

وأكدت الدائرة لوكالة فرانس برس أن الطائرة كانت لا تزال متوقفة بعد ظهر الجمعة على ارض المطار.

المصدر: أ ف ب