فنلندا تهدد المهاجرين القادمين عبر روسيا

أفادت وكالة STT بأن فنلندا ستبحث إعادة المهاجرين القادمين إلى أراضيها عبر روسيا دون النظر في طلبات لجوئهم.

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ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو: "عندما سينتهي إغلاق الحدود الروسية الفنلندية في منتصف يناير القادم، يجب أن يكون لدينا تصور دقيق للوضع ثم علينا اتخاذ قرارات مناسبة".

وأضاف أن بلاده تدرس حاليا كل السيناريوهات المحتملة لاتخاذ إجراءات إضافية عند الحاجة.

وأشارت الوكالة إلى أن أحد هذه السيناريوهات قد ينحصر في إعادة المهاجرين القادمين عبر الحدود الفنلندية الروسية إلى روسيا بدون النظر في طلبات لجوئهم.

وأفادت وسائل إعلام بأن وزارة الداخلية الفنلندية تعد تعديلات تشريعية تحظر على طالبي اللجوء التنقل بحرية في أنحاء البلاد ودخول الدول الأوروبية الأخرى أثناء النظر في طلبات لجوئهم.

وبدأت فنلندا منذ 9 نوفمبر الماضي فرض قيود على الدخول عبر روسيا في ظل تدفق غير منضبط للمهاجرين من دول ثالثة.

وفي 15 ديسمبر الجاري أغلقت فنلندا حدودها مع روسيا بالكامل حتى 14 يناير القادم ولا تزال وسيلة النقل الوحيدة بين روسيا وفنلندا على طول الحدود البرية حاليا هي السكك الحديدية عبر فاينيكالا.

المصدر: نوفوستي