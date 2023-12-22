حرس الحدود الأوكراني: تكدّس 4 آلاف شاحنة على الحدود البولندية الأوكرانية

أعلن متحدث إدارة الحدود الأوكرانية أندريه ديمتشينكو أن نحو 4 آلاف شاحنة أوكرانية مصطفة على نقاط التفتيش التي أغلقتها شركات النقل البولندية على الجانب البولندي من الحدود.

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وقال ديمتشينكو: "تم إغلاق الاتجاهات الأربعة من جديد، وكانت 3.9 ألف شاحنة تصطف في الطوابير في الأراضي البولندية باتجاه أوكرانيا، ومعظمها أي أكثر من 1.7 ألف شاحنة عند نقطة التفتيش "ياغودين".

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وأضاف أنه توجد حركة ما إلى الأمام لكنها بطيئا للغاية: "أقل حركة كانت على أكبر نقطة تفتيش وهي "ياغودين"، حيث عبرته أمس 170 شاحنة فقط".

وأغلقت شركات النقل البولندية منذ أكثر من شهر نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا، وفيما بعد انضم إليها المزارعون البولنديون.

ويطالبون باستعادة نظام التصاريح لشركات النقل الأوكرانية باستثناء المساعدات الإنسانية وإمدادات الذخيرة للقوات الأوكرانية.

كما يطالبون بتعليق تراخيص الشركات التي تم تسجيلها في أوكرانيا بعد فبراير 2022، وفصل طوابير الشاحنات الفارغة عن المحملة، حيث بلغ طول طابور الشاحنات على الجانب البولندي 50 كيلومترا، وتوفي ثلالثة سائقين أوكرانيين خلال الانتظار متأثرين بالتعب والإرهاق.

المصدر: نوفوستي